Müge Anlı'da aranan Emel bulundu mu? ''Fatma Hanım'ın yanında çocuğu hiç görmedik''

1984 yılında kaybettiği kızı Emel'i aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Fatma Kalay'ın 37 yıllık özlemi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Müge Anlı ekibi Emel'in kaybolduğu yerlerde bulunan kişilerle görüştü. Görgü şahitlerinin sözleri sonrası Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi gözü yaşlı anneyi bu kez mutluluktan ağlattı.

Rıfat Bey olayı çok iyi hatırladığını Fatma Hanım'ın yanında hiç çocuk olmadığı gibi o dönem bir çocuk kaybolması olayı da olmadığını özellikle iyi bildiğini yıllardır aynı yerde çalıştığını olsa kendisinin çok iyi bileceğini söyledi. Diğer görgü şahidinin röportajı yayımlandı. Tuğba Hanım, annesinin 37 sene önce Emel isimli bir kız çocuğu bulduğunu söylerken ekip ile olay yerinde tatbikat yapıldı. Tuğba Hanım, annesi Derya Hanım'ı görüntülü arayarak Emel'i bulduğu yeri ve nereye götürdüğü yeri tarif etti.