Köy okulları hangileri? Köy okulları ne zaman açılacak? 15 Şubat mı 1 Mart mı?

Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulları hangileri? Uzaktan eğitimle ilgili yeni kararlar alınmaya başlanırken köy okullarının ne zaman açılacağı da merak ediliyor. Köy okullarında diğer okullara göre farklı kararlar alınabiliyor. Peki köy okulları hangileri?

Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulları hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönemi için hazırlıklar yapılmaya başlandı. İkinci dönemde yüz yüze eğitimin de uygulanması bekleniyor. Peki köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulları hangileri?

KÖY OKULLARI HANGİLERİ?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 6 bin 200 köy okulu mevcuttur. Eğitime tamamen kapalı köy okulu sayısı 17 bin.

KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdıklarını belirtti. Olağan bir artış söz konusu olması halinde eğitime tekrar ara verileceğini söyleyen Erdoğan, 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacağını ifade etti.

Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.