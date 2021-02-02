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SON DAKİKA: Tüm zamanların rekoru! En yüksek ocak ayı ihracatı

SON DAKİKA: Tüm zamanların rekoru! En yüksek ocak ayı ihracatı
02.02.2021 11:55
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."


Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu."

Bakan Pekcan: "Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık geldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu."

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