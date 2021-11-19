Haberler Haber Videoları Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi! İşte Müslüme'nin bulunduğu yer

Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi! İşte Müslüme'nin bulunduğu yer

Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi! İşte Müslüme'nin bulunduğu yer
19.11.2021 15:31
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu. Acılı baba Müge Anlı'nın canlı yayınında Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini açıklamıştı. Müslüme'yi arama çalışmaları 10. gününde de devam ederken küçük kızın görüntüleri ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre minik Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Acılı annenin "Sen melek mi oldun kızım" sözleri yürekleri burkarken anneanne torununun bulunduğu alana kadar yürüyeceğini düşünmediklerini belirtti. İşte Müslüme'nin bulunduğu yer

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