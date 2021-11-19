Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu. Acılı baba Müge Anlı'nın canlı yayınında Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini açıklamıştı. Müslüme'yi arama çalışmaları 10. gününde de devam ederken küçük kızın görüntüleri ortaya çıktı.
19.11.2021 09:30
- Son Güncelleme: 19.11.2021 09:31
Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.