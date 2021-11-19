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Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu. Acılı baba Müge Anlı'nın canlı yayınında Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini açıklamıştı. Müslüme'yi arama çalışmaları 10. gününde de devam ederken küçük kızın görüntüleri ortaya çıktı.

19.11.2021 09:30 - Son Güncelleme: 19.11.2021 09:31
Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı

Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Müge Anlı’da aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme bulundu mu merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

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