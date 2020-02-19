Müge Anlı son dakika gelişmesi! "Damadım bana tecavüz etti" dedi stüdyo karıştı... Sezai Harman'ın katili kim? 19.02.2020 13:41

Müge Anlı son dakika Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişmeler! Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli’deki evinde zehirlenerek yaşamını yitirdi. Müge Anlı canlı yayınına katılan Sezai Harman'ın kızı Canan Dağcı, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçladı. Canan Hanım ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia etti. 19 Şubat Müge Anlı son bölümde Sezai Harman'ın katili araştırılırken ortaya çıkan gerçekler şoke etti. İşte Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezai Harman'ın şüpheli ölümünün sır perdesini aralanırken ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Kızı Canan Dağcı ise üvey anne Ayşe Hanım'u suçluyor. Ayşe Hanım'ın ifadeleri ise akılalır cinsten değil...

Canan Hanım, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçluyor. Ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia ediyor. Babasının zehirlenme olayı başta olmak üzere, üvey annesi Ayşe Hanım'ı sevgilisiyle gören görgü şahitlerinin Müge Anlı canlı yayınına ulaşmalarını istiyor…

Sezai Harman, Manisa Ahmetli'ye bağlı Kendirlik Mahallesindeki evinde 47 yaşındaki eşi Ayşe Hanımla birlikte yaşıyordu. Sezai Harman'ın ikinci evliliğiydi. Sezai Bey, çiftçilikle uğraşıyordu.

Sezai Harman, iki yıl önce zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından yakınlarına: "Yediğim tüm yemekler bana acı geliyor" demişti. Sezai Bey'in kızı Canan Hanım, zehirlenme olayının ardından üvey annesinden şikayetçi olmak istedi. Sezai Bey, kızına: "Eşim kanser hastası! Yaptıklarından pişman oldu. Bir daha böyle bir şey yapmayacak" dedi.

Yaşanan olayların ardından bir gün Sezai Bey'in eşi, evden ayrılma kararı aldı. Koyunlarını, komşusuna sattıktan sonra evden ayrıldı ve kızının yanına gittiğini haber verdi. Ancak Canan Hanım, üvey annesi Ayşe Hanım'ın kızına değil, birliktelik yaşadığı bir şahsın yanına gittiğini iddia ediyor.

Sezai Bey, eşinin geri dönmesini istedi. Eşi ise Sezai Bey'in kendisine 15 bin lira para vermesi halinde evine geri döneceğini söyledi. Bunun üzerine Sezai Bey, eşi Ayşe Hanım'a boşanma davası açtı. Ayşe Hanım, mahkemenin görüleceği gün, Sezai Bey'in yanına geri döndü.

Tüm bu gelişmelerin ardından 64 yaşındaki Sezai Bey, 8 Mart 2019 tarihinde Kendirlik Mahallesindeki evinde zehirlenerek hayata gözlerini yumdu…

Şu anda Manisa Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 64 yaşında hayatının kaybeden adamla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan raporun gelmesini bekliyorlar.

Canan Dağcı'nın hedefindeki Ayşe Hanım, eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını ısrarla vurguluyor. Üvey kızının, mal davası peşinde olduğu için hakkındaki iddiaları ortaya attığını savunuyor.

Ancak soruşturmayı yürüten jandarma yetkilileri, Ayşe Hanım'ın sevgilisi olduğu yönündeki iddiaların doğruluğunu kanıtladılar… Çünkü Ayşe Hanım'a ait bir telefon buldular. Ayşe Hanım, öncesinde o telefonu jandarma karakoluna götürmemiş. Hatta ve hatta o telefonunun hattını da yakmış.

Jandarma görevlileri, telefonu bularak, Ayşe Hanım'ın sevgilisi olduğunu tespit ettiler. Ancak sevgilisinde zehirle ilgili herhangi bir ipucuna ulaşamadılar…

ÖZETLE

Manisalı çiftçi Sezai Harman şüpheli bir şekilde ölünce çocukları Müge Anlı'ya başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Sezai Harman'ın eşi Ayşe'nin başkası ile görüştüğü iddia edildi. Ayşe'nin sevgilisine para yedirdiği de iddialar arasında yer aldı. Ayşe'nin öz kızı Eda, annesinin başka kişilerle görüştüğünü yakaladığını anlattı. Fakat Ayşe, bunun üzerine kızını evde istemedi.Sezai'nin ölümünden hemen sonra traktörleri ve malları satan Ayşe ise malların nereye kaybolduğunu soran üvey kızı Canan'ı suçladı. Canan ile eşinin onu evden atmaya çalıştığını ve Canan'ın eşinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etti. Ayşe'nin öz kızı Eda ise annesinin yalan söylediğini iddia etti.