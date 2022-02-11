Müge Anlı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa hakkındaki gerçekleri tek tek ortaya çıkarıyor! Elti Asime Yöndem'den itiraf: 'Kırmızı evde...'

Müge Anlı, Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa hakkındaki gerçekleri tek tek ortaya çıkarıyor! Elti Asime Yöndem konuştu, şok gerçek Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini ekran başına kilitledi. 13 yıldır hiçbir haber alınamayan anne - oğulla ilgili Atv canlı yayınının ardından JASAT özel ekip kurdu ve harekete geçti. Bugüne kadar konuşmayan komşular ve akrabalar tek tek bildiklerini anlatmaya başladı. Oğluyla sırra kadem basan Müzeyyen Yöndem'in eltisi Asime Yöndem ise Müge Anlı'da bugün itirafta bulundu!