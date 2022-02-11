Müge Anlı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa hakkındaki gerçekleri tek tek ortaya çıkarıyor! Elti Asime Yöndem'den itiraf: 'Kırmızı evde...'
Müge Anlı, Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa hakkındaki gerçekleri tek tek ortaya çıkarıyor! Elti Asime Yöndem konuştu, şok gerçek Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini ekran başına kilitledi. 13 yıldır hiçbir haber alınamayan anne - oğulla ilgili Atv canlı yayınının ardından JASAT özel ekip kurdu ve harekete geçti. Bugüne kadar konuşmayan komşular ve akrabalar tek tek bildiklerini anlatmaya başladı. Oğluyla sırra kadem basan Müzeyyen Yöndem'in eltisi Asime Yöndem ise Müge Anlı'da bugün itirafta bulundu!
MÜGE ANLI'DA KIRMIZI EV İTİRAFI!
Müge Anlı, Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa hakkındaki gerçekleri tek tek ortaya çıkarıyor! Elti Asime Yöndem'den Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında itiraf geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Ser programına 2009 yılında yaşanan bir olay damga vurdu. Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı.
Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, 13 yıldır haber alamadığı annesi kardeşi Vefa Yöndem'i aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şüpheli kaybın ardından cinayet şüphesi gündeme geldi.
"FASULYELERİN İÇİNDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞ"
Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa için JASAT'ın harekete geçmesi ile bugüne kadar konuşulmayanlar konuşulmaya başlandı.
O dönemde yaşananların aydınlatılması gerektiğini dile getiren Müzeyyen Yöndem'in kızı, şüpheli kaybın ardında 'Medeni' isimli bir kişinin olduğunu ifade etti.