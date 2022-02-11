Müge Anlı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa hakkındaki gerçekleri tek tek ortaya çıkarıyor! Elti Asime Yöndem’den itiraf: ’Kırmızı evde...’

"FASULYELERİN İÇİNDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞ"

Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa için JASAT'ın harekete geçmesi ile bugüne kadar konuşulmayanlar konuşulmaya başlandı.