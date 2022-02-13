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Fatih'te paket bırakmaya giden motokuryeye şok! 1 dakikada çaldılar

Fatih'te paket bırakmaya giden motokuryeye şok! 1 dakikada çaldılar
13.02.2022 18:59 - Son Güncelleme: 13.02.2022 18:59

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Fatih'de paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul Fatih'de paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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