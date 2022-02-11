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İran'ın intikam planı çöktü! İsrailli iş adamına suikastı MİT engelledi

İran'ın intikam planı çöktü! İsrailli iş adamına suikastı MİT engelledi
11.02.2022 11:56

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İsrail İstihbarat Servisi Mossad, Kasım 2020’de İran’ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade’yi aracında öldürdü. İran bu suikasta misilleme için aynı zamanda Türk vatandaşı da olan İsrailli iş adamı Yair Geller’i hedefine koydu. Planın bir amacı da son dönemde olumlu adımlar atılan Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmaktı. İran İstihbarat Servisi’nin 9 kişilik suikast hücresi, Geller’i evinde ve işyerinde adım adım izlerken MİT de onları takibe aldı. İş adamı güvenli eve alındı ve suikast hücresi çökertildi. İran'ın gizli suikast planını bozan müthiş MİT operasyonun detayları ortaya çıktı.

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