Haberler Video Müge Anlı, Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevleri projesi start aldı! Müge Anlı aşevi tırını Elazığ'a gönderdi! |Video
Müge Anlı, Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevleri projesi start aldı! Müge Anlı aşevi tırını Elazığ'a gönderdi! |Video

Müge Anlı, Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevleri projesi start aldı! Müge Anlı aşevi tırını Elazığ'a gönderdi! |Video

11.02.2020 12:46

Müge Anlı'nın İstanbul'da büyük paniğe neden olan 5.8 büyüklüğünde ki deprem sonrası duyurduğu Mobil Aşevleri projesi bugün start aldı. Müge Anlı, Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak. Türkiye'nin her yerinde görev alması beklenen, muhtaç sahiplerine ulaşması için tasarlanan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi tırı hakkında açıklamalarda bulunan Müge Anlı, "Afet dediğimiz şey insanın aklıyla çok küçük ve hafif atlatılacak bir şey. Bizler akıllıca davranırsak bu afetleri daha kolay atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.


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