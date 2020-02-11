Müge Anlı canlı yayınında 'pes' dedirten olay: "Kocanı bana bedava versen tuvaletime fırça diye almam" 11.02.2020 12:34

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Aysel Durgut, aylardır haber alamadığı eşi Hikmet Durgut'un, Sevil isimli arkadaşı tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti. Müge Anlı'dan yardım isteyen 3 çocuk annesi Aysel Hanım, 11 Şubat Müge Anlı canlı yayınında eşi ve eşini evinde zorla tuttuğunu iddia ettiği Sevil Hanım'ın röportajını izlerken şoke oldu. Aysel Hanım, Sevil Hanım'ın kendisine attığı mesajlardaki "Kocanı bana bedava versen tuvaletime fırça diye almam" sözleriyle gündeme damga vurdu. İşte eşinin zorla tutulduğunu iddia eden Aysel Durgut'un Müge Anlı canlı yayınında eşiyle karşı karşıya geldiği o anlar...