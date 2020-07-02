Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmesi: Eskişehir'de kaybolan Yusuf Gurubi’nin cansız bedenine ulaşıldı

02.07.2020 11:11

Eskişehir'de evinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'den acı haber geldi... Müge Anlı canlı yayınında da aranmaya başlayan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz köpeklerinin de katıldığı arama çalışması sürerken acı haber bugün geldi.

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin sulama kanalında cesedi bulundu.

''ANNEMLE BİRLİKTE PARKA GİTMEK İÇİN ÇIKMIŞTI''

Yusuf Gurubi'nin ablası Yasemin Gurubi (19), gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin annesi ile parka gitmek için evden ayrıldığını belirterek, şunları söylemişti: "Annemle birlikte parka gitmek için çıkmıştı. Ondan sonra annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Çocuklar görmüş, kameralara görüntüsü yansımış.

'OTİZMLİ OLDUĞU İÇİN TEK BAŞINA GEZEMEZ''

Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten, 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil."