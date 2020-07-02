Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim yorumladı

02.07.2020 11:07

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına talep patlamış ve altın fiyatları yükselmişti. Son günlerde dünya genelinde piyasalarda görülen gevşemeyle birlikte altın fiyatları düşecek mi artacak mı sorusu gündeme oturdu Peki, Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Dolar ve Euro ne durumda? Borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Doler ve euro ne durumda? Borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.



