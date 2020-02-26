Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İzmir seferberliği! Kayıp 3 kız İzmirli vatandaşların duyarlılığıyla bulundu 26.02.2020 10:56

Son dakika haberine göre Müge Anlı canlı yayınında aranan lise öğrencisi üç kız İzmir Konak'ta bulundu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan gözü yaşlı anneler, kızlarını bulmak için yardım istedi. Müge Anlı'nın gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından İzmir Emniyeti'ne ihbar yağdı. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 26 Şubat 2020 tarihli programına damga vuran kayıp 3 kızın bulunma haberinin ayrıntıları...

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamıyordu.

Beklenen müjde İzmir'den geldi. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

NASIL YAKALANDILAR?

Kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı.