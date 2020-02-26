Kızıl Soros Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması en çok Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti! HSK'ya küstah sözler! 26.02.2020 10:11

Kızıl Soros Osman Kavala’nın önce beraat edilmesi ve sonrasında tekrar tutuklanması en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti. Skandal beraat kararını veren hakimlere HSK tarafından soruşturma açılması ile ilgili hakaretler yağdırdı. Kılıçaroğlu, “Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz” dedi.

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine küstah ifadelere imza attı. Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmasını hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, hâkimlere hakaret etti.

KILIÇDAROĞLU: HAKİMLER SAVCILAR ALÇAK KURULU DİYEBİLİRİZ

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kızıl Soros Osman Kavala Gezi davasında beraat edilmiş, daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından söz konusu kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.