Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ''Ben onları 'öldürttüm' dediğini duydum”

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf geldi. Hasret bitti, başarılı televizyoncu Müge Anlı yeni sezonuyla yeniden ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yeni sezonun ilk konusu Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükşen cinayeti oldu. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti hakkında 3 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık, sözleri ile kan dondurdu. Diğer yandan azmettiricinin ifadesi de ortaya çıktı. İşte 10 Ağustos 2021 Müge Anlı canlı yayınında Büyükşen cinayetine dair yaşananlar...

Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen Esra'nın arkadaşı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Esra'nın Hüseyin'e takıntılı olduğunu ifade eden gizli tanık, Esra'nın sonradan sevgili olduğu Abdullah'ın "Ben onları öldürttüm" dediğini iddia etti. Gizli tanık, ilk başta olaylar arasında bağlantı kurmadığını açıklarken sonrasında da korkudan konuşamadığını dile getirdi.