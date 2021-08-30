Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ’’Ben onları ’öldürttüm’ dediğini duydum”

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE ŞOK İTİRAF!

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu.