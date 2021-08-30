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Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ''Ben onları 'öldürttüm' dediğini duydum”

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf geldi. Hasret bitti, başarılı televizyoncu Müge Anlı yeni sezonuyla yeniden ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yeni sezonun ilk konusu Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükşen cinayeti oldu. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti hakkında 3 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık, sözleri ile kan dondurdu. Diğer yandan azmettiricinin ifadesi de ortaya çıktı. İşte 10 Ağustos 2021 Müge Anlı canlı yayınında Büyükşen cinayetine dair yaşananlar...

30.08.2021 13:09 - Son Güncelleme: 30.08.2021 13:17
Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ’’Ben onları ’öldürttüm’ dediğini duydum”

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE ŞOK İTİRAF!

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu.

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Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ’’Ben onları ’öldürttüm’ dediğini duydum”

Operasyon, gözaltı, tutuklama! Büyükşen cinayeti... Kim neden öldürdü? Suçlanan iki sevgili, kiralık katil iddiası... Türkiye'nin konuştuğu cinayetteki tüm gelişmeler 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında ele alındı. İşte detaylar...

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ’’Ben onları ’öldürttüm’ dediğini duydum”

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ’’Ben onları ’öldürttüm’ dediğini duydum”

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayetiyle ilgili şok itiraf: ’’Ben onları ’öldürttüm’ dediğini duydum”

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.

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