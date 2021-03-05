MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin flaş açıklama: Herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Bitlis'te 11 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." ifadelerine yer verildi.