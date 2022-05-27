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MSB: Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
27.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 27.05.2022 11:28

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Son dakika... Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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