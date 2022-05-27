Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Kolejinden ilişiği kesilen 15 şüpheli ile 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verilirken, 55 eski mülki idare amirinin emniyete müracaat etmeleri tebliğ edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verilirken, 55 eski mülki idare amirinin emniyete müracaat etmeleri tebliğ edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32'di yakalanarak gözaltına alındı.

MÜLKİ AMİRLER ANKESÖRDEN ÇIKTI

Haklarında gözaltı kararı verilen 42 eski mülki idare amirinin büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edildi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunduğu belirlenen mülki idare amirlerinin tamamının daha önceden görevden ilişiği kesildiği, bir kısmı hakkında da soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü, yeni deliller elde edildiği öğrenildi.

KAPATILAN POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE GÖZALTI

Kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'DA FETÖ'DEN ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheliden 27'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 27'sini yakaladı.

Ayrıca, hücre evlerinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 3 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.