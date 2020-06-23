MSB son görüntüleri paylaştı! Kahraman Mehmetçik Pençe Kaplan ile teröristlerin izini sürüyor!

23.06.2020 13:37

TSK’nın PKK’ya yönelik başlattığı Pençe Kaplan operasyonu eli kanlı terör örgütünün kabusu haline geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik’in operasyon sırasında teröristlerin izini sürdüğü o anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi.

Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide, teröristlerin izini sürerken görülüyor.