23.06.2020 11:22

Almanya, FETÖ'cülere kalkan olmaya devam ediyor. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'daki NATO kışlasında aylarca kaldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120'ye yakın FETÖ'cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor.

15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bastırılmasıyla Türkiye'den kaçan üst düzey FETÖ'cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya'daki Heidelberg'in güneyindeki Campbell Kışlası ve onun yanındaki Mark Twain Village'de ağırlandı. A Haber'de aktarılan son dakika bilgisine göre, Adil Öksüz de kaçtıktan sonra birkaç ayını bu kışlada geçirdi.

FETÖ'cü Öksüz'ün, halen Almanya'da olup olmadığı sorularına ise, "Kişisel bilgileri koruma yasası" gereği cevap verilmiyor. Heidelberg, kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu belirtilen Speyer'e yakın. Böylece, Heidelberg-Speyer-Mannheim ve Ludwigshafen bölgesinin, FETÖ'cülerin ana merkezi olduğu bilgileri de giderek ağırlık kazanıyor.





AYNI YERDE 120 FETÖ'CÜ VAR

FETÖ'nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120'ye yakın FETÖ'cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor. Kışlanın çevresi tamamen kapalı ve dışarıdan özel bir ekip tarafından korunuyor.