MSB ''Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'' operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler..." ifadelerine yer verildi.