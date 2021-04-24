RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB ''Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'' operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı

MSB ''Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'' operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı
24.04.2021 20:54
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.


'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

'dan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler..." ifadelerine yer verildi.

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