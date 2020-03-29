Haberler Video Haber Videoları MSB paylaştı: Mehmetçik'ten "evde kal" çağrısı
MSB paylaştı: Mehmetçik'ten

MSB paylaştı: Mehmetçik'ten "evde kal" çağrısı

29.03.2020 18:09

Milli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı. Videoda, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları