MSB paylaştı: Mehmetçik'ten "evde kal" çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı. Videoda, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.
MSB paylaştı: Mehmetçik'ten "evde kal" çağrısı29.03.2020 18:09
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