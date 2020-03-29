Mine Tugay karantina günlerini evinde spor yaparak geçiriyor. 41 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımında "Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım." sözleriyle de ölümcül salgın corona virüse karşı tedbir amaçlı 'evde kal' çağrısında bulundu. Son olarak Zalim İstanbul'daki Şeniz karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Mine Tugay'ın Instagram'dan spor yaparken yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte yıllara meydan okuyan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın ve diğer ünlülerin spor yaparken ki halleri...
Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'29.03.2020 18:09
- Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'
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