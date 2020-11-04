MSB açıkladı: Azerbaycan Ermenistan'ın bir savaş uçağını daha düşürdü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdüğü bildirildi. Ayrıca Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.