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Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş - kalkış testini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş - kalkış testini başarıyla tamamladı
04.11.2020 18:15

Son dakika haberi... BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı açıklamada, " AKINCI Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı açıklamada, " AKINCI Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

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