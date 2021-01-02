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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
02.01.2021 12:07
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İZİN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JNlx9NVodT

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021
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