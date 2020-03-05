Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 5 saat 40 dakika sürdü. Moskova'da kritik İdlib zirvesinde anlaşma sağlandı.

Başkan Erdoğan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Esad rejiminin eylemlerine göz yumulmayacağının altını çizerek, "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece saat 00.01'de ateşkes yürürlüğe girecek." İfadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan'ın Moskova'ya yaptığı bu ziyaret ve yapılan anlaşma nasıl değerlendirildi?

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Moskova'da bugün ortaya çıkan mutabakatın, lider diplomasisinin sonuç vermeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Görüşmeden anlaşma sonucu çıkması Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelerinin olumlu bir ortamda geçtiğini kanıtlar nitelikte. Putin'in şehitlerimiz için yaptığı taziye açıklaması olumlu karşılandı.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI ORTAYA KOYULDU

Erdoğan anlaşma olmaması hâlinde Türkiye'nin rejim unsurlarını İdlib'den kendi imkânlarıyla temizleme hususunda kararlı olduğunu ortaya koydu.

DIŞ POLİTİKADA YENİ BAŞARI

Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda izlediği bağımsız dış politika yeni bir başarı elde edildi. Aynı gün hem Rusya'yla liderler düzeyinde müzakereler yürütüldü hem de ABD başkanının özel temsilcisi İstanbul'da ağırlandı. Bir yandan Suriye'den gelebilecek yeni bir düzensiz göç dalgasını engellenirken ulusal çıkarlarımız korundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'yı bize destek vermek durumunda bırakıldı.

TÜRK ASKERİNE SALDIRI YANITSIZ KALMAZ

Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla Esed rejimine ağır bir bedel ödeterek, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olma kararlılığını ortaya koydu. Artık Türk askerine yönelik herhangi bir saldırının yanıtsız kalmayacağı açıkça anlaşıldı.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK

Türkiye, aynı zamanda Batılı devletlerin İdlib sahasındaki koşulları dikte etmesine izin vermeyeceğini ortaya koydu. Kendi göbeğimizi kendimiz keserek, bölgede kimsenin maşası olmayacağımızı gösterdik.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İDLİB KRİZİNDE RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ

Türk savunma sanayii, İdlib krizinde rüştünü ispat etti. Bu alana yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

TÜRKİYE-RUSYA MUTABAKATI ABD VE AB DESTEĞİNE ENGEL DEĞİL

Türkiye-Rusya mutabakatı, ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olmasına engel değildir. Hava savunma sisteminin konuşlandırılması ve istihbarat paylaşımı gibi güven artırıcı adımlar atılmalıdır.

DÜZENSİZ GÖÇ TEHLİKESİ DEVAM ETMEKTEDİR

İdlib'de hâlâ üç milyondan fazla sivilin küçük bir alanda sıkıştığını unutulmamalıdır. Bölgeden kaynaklanan düzensiz göç tehlikesi devam etmektedir. Avrupa ülkeleri, Rusya'ya göçmenleri Avrupa demokrasilerine karşı silah olarak kullanma şansı tanımamalıdır. Son günlerde yaşananlar, bölgede yaşanan insani krize kapsamlı ve köklü bir çözüm bulunması ihtiyacını ortaya koymuştur.

TÜRKİYE'NİN MÜLTECİ POLİTİKASINA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ ALMASINI GEREKTİRMEZ

Türkiye-Rusya mutabakatı, Türkiye'nin mülteci politikasına yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmez. Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini değiştirmez. Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yle iş birliği içerisinde Suriye'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımları atmalıdır.

RUSYA İLİŞKİLERİ REJİMİN HIRS VE KAPRİSLERİNE KURBAN ETMEMEK İÇİN ANLAŞMA YOLUNA GİTTİ

Bugün ortaya çıkan mutabakat, lider diplomasisinin sonuç vermeye devam ettiğini göstermiştir. Rusya, çok boyutlu ilişkilerimizi rejimin hırs ve kaprislerine kurban etmemek için anlaşma yoluna gitmiştir.