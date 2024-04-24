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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 17:34

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Son dakika haberleri... MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

PKK'NIN SÖZDE ALMANYA SORUMLUSU SAİM ÇAKMAK YAKALANDI
KK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı.

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim ÇAKMAK'ı uzun süredir takip ediyordu.

En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı.

TUTUKLANDI
Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde yakalanan Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre terörist Saim Çakmak PKK/KCK terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer almaktaydı.

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