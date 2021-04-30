Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı! e-devlet MSÜ tercih yap 2021...

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri başladı mı? 2021 MSÜ tercihleri için arama motorlarında araştırma yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ'ye giren milyonlarca öğrencide gözler tercih dönemine çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2021 MSÜ tercih taban puan kaç? MSÜ tercih kılavuzu ile ilgili beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. İşte MSÜ tercihleri ile ilgili bilinmesi gereken o detaylar…

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

KADIN ADAYLAR-MSÜ TABAN PUANLARI

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

ERKEK ADAYLAR- MSÜ TABAN PUANLARI

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420