Milli Savunma Bakanlığından 'Babalar Günü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 21 Haziran 'Babalar Günü' nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden içerisinde Türk askerlerinin de bulunduğu bir klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 21 Haziran 'Babalar Günü' nedeniyle, içerisinde Türk askerlerinin de bulunduğu bir klip paylaştı.





Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun...#MSB #TSK #BabalarGünü pic.twitter.com/U8zsGi0Poq