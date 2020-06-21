Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde iş birliği yaparak Zillet İttifakı'nı oluşturan İYİ Parti ve CHP arasındaki ipler her geçen gün geriliyor. Çanakkale'de iki parti arasındaki gerilim ulaşım sorununu çözmeyi de engelledi. CHP’nin çoğunluğa sahip olduğu Çanakkale İl Genel Meclisi, belediyede İYİ Parti’nin yönetimindeki Gökceada halkının ulaşım sorunu çözecek feribot alımı için yetki talebine 2 kez ret kararı verince İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin isyan etti.
Son dakika: Zillet ittifakı çatırdıyor! CHP'li üyeler İYİ Parti'nin talebine 2 kez ret verince...
21.06.2020 12:15
- Son dakika: Zillet ittifakı çatırdıyor! CHP'li üyeler İYİ Parti'nin talebine 2 kez ret verince...
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