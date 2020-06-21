Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında FETÖ’nün 41 kişilik kırmızı listesini deşifre etti.
A Haber ekranlarında deşifre edildi: İşte FETÖ’nün 41 kişilik kırmızı listesi!
21.06.2020 00:10
- A Haber ekranlarında deşifre edildi: İşte FETÖ’nün 41 kişilik kırmızı listesi!
- İletişim Başkanı Altun: Avrupalı devletler Müslümanları potansiyel suçlu görmekten vazgeçmelidir
- Başkan Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi Hastanesi paylaşımı: Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum
- CHP'li İmamoğlu'nun bir skandal daha ortaya çıktı: Türk denizcileri yağmacı gibi gösterilmiş
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında konuştu
- Başkan Erdoğan'dan hastane açılışında önemli açıklamalar: Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Kovid-19 açıklaması: Salgın riski ortadan kalmış değil
- Kayseri'de kahraman baba kızını kurdun ağzından kurtardı
- Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf olacak kişiler ve açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'ye giren öğrencilere mesaj
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS'ye girecek gençlere mesaj
- Liselere Geçiş Sistemi (LGS) koronavirüs önlemleriyle başladı!