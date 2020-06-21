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A Haber ekranlarında deşifre edildi: İşte FETÖ’nün 41 kişilik kırmızı listesi!

A Haber ekranlarında deşifre edildi: İşte FETÖ’nün 41 kişilik kırmızı listesi!
21.06.2020 00:10

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında FETÖ’nün 41 kişilik kırmızı listesini deşifre etti.


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