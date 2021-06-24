Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika "Kabil Havalimanı" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu. Bakan Akar, "Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyoz. Bizim mücadelemiz terörledir. Halkımızı terör belasından kurtarmak için kararlıyız." şeklinde konuştu. Akar, ABD ile Afganistan görüşmelerine ilişkin ise "ABD'li heyet geldi, bakanlığımızda görüşme devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz. ABD heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor.

Yunan komşularımızın beyhude silahlanma çabalarında en büyük zararı Yunan halkı görmektedir. Bizim kimsenin hakkında hukukunda gözümüz yok. Atina'nın mutabakatlara uymadığını görüyoruz.

Mavi Vatan'daki haklarımızı korumada kararlıyız, azimliyiz.