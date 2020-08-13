Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'da

13.08.2020 10:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Azerbaycan'a gitti. Akar'ın beraberindeki heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Azerbaycan'a gitti.

Akar'ın beraberindeki heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yer aldı.

Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki programları kapsamında yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

MARAŞEL RAŞİD DOSTUM İLE DE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Bakan Akar, Maraşel Raşid Dostum'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Raşid Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Bakan Akar ve Maraşel Raşid Dostum baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeş olduğu vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu da hatırlattı. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.