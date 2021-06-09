Milli Muharip Uçak görücüye çıktı! İlk kez o tarihte çalıştırılacak!

Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak Ankara’da ilk kez görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TRMOTOR, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde yerli savaş uçağının 2023’te motor çalıştırması ve 2025-2026’da da ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

Türkiye'nin heyecanla beklediği milli savaş uçağı görücüye çıktı. 2023'te motor çalıştıracak olan Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu 2025-2026'da yapacak. 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Milli Muharip Uçak hakkındaki detayları aktardı.

3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yerli ve milli silahlar sergileniyor. Türkiye'nin tarihi projelerinden Milli Muharip Uçak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Savaş uçağı ilk kez başkent Ankara'da görücüye çıktı.

A Haber, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda. Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak fuarın gözdesi oldu.

Yerli füzeler ve savaş uçağı hakkındaki detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Önümüzdeki dönemde F-16'ların yerini alacak olan Milli Muharip Uçak 2023'te hangar çıkışını gerçekleştirecek. Türkiye uygulanan ambargolara karşı yerli ve milli imkanlarıyla savaş uçağını da geliştirdi. Fuara vatandaşlardan yoğun bir ilgi var. " dedi.

İŞTE MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN ÖZELLİKLERİ

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmaların neticesinde Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

Türkiye'ye havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5'inci nesil avcı uçağı olan Milli Muharip Uçak, radardan korunacak.

21 metre uzunluğundaki Milli Muharip savaş uçağının kanat açıklığı 14 metredir. 6 metre de yüksekliği bulunan Milli Muharip Uçak'ın özellikleri şu şekildedir:

Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Ateşleme

Yapay Zeka ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb

Tavan İrtifa: 55.000 ft

Maks Hız: 1.8 Mach