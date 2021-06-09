İstanbul Esenyurt'ta kan donduran olay! Önce boğarak öldürdü sonra kuyuya attı!

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Hurşit B. aynı iş yerinde çalıştığı iş arkadaşı 35 yaşındaki Hakan Çengel'i önce boğarak öldürdü sonra kuyuya attı. Kan donduran olayda gözaltına alınan katil zanlısı Hurşit B, emniyetteki ifadesinde, Hakan Çengel ile tam hatırlamadığı bir süre önce iş yerinde buluştuklarını, kimse yokken alkol aldıklarını, Çengel'in kendisine alkol sonrası küfür ettiğini, kendisinin de onu kavga esnasında boğarak öldürdüğünü, bir araçla maktulü Büyükçekmece ilçesi Karaağaç bölgesinde bulunan bir kuyuya atarak üstünü kapattığını ve attığı kuyuyu gösterebileceğini ifade etti.