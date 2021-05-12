RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazanılan galibiyette büyük rol oynayan SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmezken şimdi de yerli savaş uçağımız Milli Muharip Uçak ABD basınının manşetlerini süslüyor. Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi olan Milli Muharip Uçak masaya yatırıldı. İşte detaylar…

12.05.2021 13:05 - Son Güncelleme: 12.05.2021 13:06
SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

Türkiye'nin F-35 programının yerine Milli Muharip Uçak Projesi'ne (MMU) ağırlık vermesi, ayrıca kara kuvvetlerinin önündeki en büyük problem olarak lanse edilen ana savaş tankı motorunu da yerli imkanlarla üretip başarıyla test etmesi Amerikan savunma yayın organlarında geniş yankı buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

ABD merkezli dünyanın en saygın savunma sektörü yayın organlarından The Defense Post ve Defense News Türkiye'nin sıradışı başarılarını sayfalarına taşıdı.

SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

F-35'İN YERİNE PROJE
Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi masaya yatırıldı.

SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'leri alması sonrası ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından uzun süre 'Türkiye'nin yeni uçağı ne olacak?' sorusu gündeme getirilmişti.

SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

Defense News haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan Milli Muharip Uçak'a yöneldiği ifade edilerek "TUSAŞ TF-X'i dizayn ediyor, geliştiriyor ve 2025-2026 zaman aralığında uçuşa hazır getirerek üretime geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.