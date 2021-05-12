SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!

Türkiye'nin F-35 programının yerine Milli Muharip Uçak Projesi'ne (MMU) ağırlık vermesi, ayrıca kara kuvvetlerinin önündeki en büyük problem olarak lanse edilen ana savaş tankı motorunu da yerli imkanlarla üretip başarıyla test etmesi Amerikan savunma yayın organlarında geniş yankı buldu.