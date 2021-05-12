SİHA’lardan sonra Milli Muharip Uçak da ABD basınında! Siz ambargo koyun biz yerlisini yapalım!
Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazanılan galibiyette büyük rol oynayan SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmezken şimdi de yerli savaş uçağımız Milli Muharip Uçak ABD basınının manşetlerini süslüyor. Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi olan Milli Muharip Uçak masaya yatırıldı. İşte detaylar…
12.05.2021 13:05
- Son Güncelleme: 12.05.2021 13:06