Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu! İlk test atışı başarıyla gerçekleştirildi

Son dakika haberi... Türkiye’nin milli SİHA’sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile önemli bir teste imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile dün önemli bir teste imza attı.



#BayraktarTB2 SİHA, @Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.



CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile @Roketsan'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu!#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🎥🚀🎯🇹🇷 pic.twitter.com/86Y5kaqnqa — BAYKAR (@Baykar_Savunma) November 6, 2020









Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi'nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.







LAZER HEDEFLEME İLE UZAK MESAFEDEN VURDU

Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi'ndeki Hedef Adası'na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında CATS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS'in kullanıcı arayüzünde "Milli Teknoloji Hamlesi" mesajı da yer alıyor.









ASELSAN, BAYKAR VE ROKETSAN'IN GÜÇ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katılmıştı. Türk savunma sanayiinin önemli firmaları Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.