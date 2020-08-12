Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi duyurdu

12.08.2020 21:26

Son dakika haberine göre Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." dedi..