Galata Kulesi'nde izinsiz yapılan bölümler kaldırıldı! CHP çirkin algı operasyonu başlattı

12.08.2020 17:56

Galata Kulesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında yapıdaki izinsiz bölümlerin kaldırıldığı bildirildi. Kaldırılan alanların daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler olduğu öğrenildi. CHP'li isimlerin ise sosyal medyada "Galata Kulesi yıkılıyor" şeklinde algı oluşturarak, çalışmalara engel olmak istediği ortaya çıktı.

Galata Kulesi'nde izinsiz yapılan bölümlerin kaldırıldığı bildirildi. Galata Kulesi'nde izinsiz yapılan niteliksiz duvar örgüsü ve çimento harçlı bölümlerin alındığı öğrenildi.





GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

Galata Kulesi'nde büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmadığı; daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırıldığı bildirildi.





SEYİR MEKANI VE MÜZE OLACAK

Galata Kulesi'nin bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmekte olduğu kaydedildi.







CHP'Lİ İSİMLERDEN SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP'li İBB yetkilileri ve Tuncay Özkan gibi isimler sosyal medya hesaplarından Galata Kulesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili provokasyona başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaları engellemek isteyen CHP'liler, restorasyon çalışmalarına engel olmak amacıyla elektriği kesmelerinin ardından şimdi de çalışmalarda yıkılan bölümleri sosyal medyada "Galata Kulesi yıkılıyor" algısıyla duyurarak kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

Kenan Kıran/Sabah