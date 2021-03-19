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Milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Meclis'te işgal provokasyonu

Milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Meclis'te işgal provokasyonu
19.03.2021 16:30
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, cezası da Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı. Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini bildirerek yeni bir provokasyonun sinyalini verdi.


Terör örgütü propagandası yaptığı için vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından da Meclis'i provoke etmekten geri kalmadı.



MECLİS'İ İŞGALE "ADALET NÖBETİ" DEDİ
Gergerlioğlu, yaptığı konuşmada, "üç gündür adalet nöbetinde olduğunu" ifade ederek, "Anayasa Mahkemesine başvuru yaptığımız halde alelacele, afaki bir şekilde bu karar okutulmuştur. Sayın Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi bir hataya düşülmüştür." dedi. Hak ve adalet üzerine direndiklerini belirten Gergerlioğlu, "Bu direnişimiz de adalet yerini bulana kadar devam edecek." diye konuştu.

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Ahmet Türk ise 30 yıldır yaşananları bugün tekrar yaşadıklarını kaydederek, "1994 yılında yine milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı, cezaevine girdik, DTP kapatıldı, milletvekilliğimiz düşürüldü, siyasi yasaklar başladı ama bugün bakıyoruz ki geçmişte bütün bu yaşadıklarımız, partilerin kapatılması, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, cezaevi süreçleri bize bir şeyi gösterdi; hep güçlenerek çıktık. Çünkü, halkımız yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

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