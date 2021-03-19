Başkan Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen görüşme başladı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor. Başkan Erdoğan'ın katıldığı görüşme 15.27'de başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi başladı.

CUMA NAMAZINDAN SONRA GEÇTİ

Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

GÖRÜŞME 15.27'DE BAŞLADI

Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.