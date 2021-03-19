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Başkan Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen görüşme başladı

Başkan Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen görüşme başladı
19.03.2021 16:32
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor. Başkan Erdoğan'ın katıldığı görüşme 15.27'de başladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi başladı.

CUMA NAMAZINDAN SONRA GEÇTİ
Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

GÖRÜŞME 15.27'DE BAŞLADI
Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı.

TOPLANTIYA KATILANLAR
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

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