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İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 15 Temmuz Anma Programları Bu Yıl “Türkiye Geçilmez” temasıyla gerçekleştirilecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 15 Temmuz Anma Programları Bu Yıl “Türkiye Geçilmez” temasıyla gerçekleştirilecek
19.03.2021 15:55
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Koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması “Türkiye Geçilmez” olarak belirlendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.


İletişim Başkanı Altun, "15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.

Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."

Türkiye Geçilmez! pic.twitter.com/z4GvTIlukE

&mdash; Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2021

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