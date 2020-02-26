Milletin adamı 66 yaşında! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Başkan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlama mesajı | Video 26.02.2020 12:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 66. yaş günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden kilpli bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Albayrak Albayrak mesajında, “Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...” ifadelerine yer verdi.