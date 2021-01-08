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Millet İttifakı'nda kriz çıkartacak sözler! CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: İYİ Parti CHP sayesinde var!

Millet İttifakı'nda kriz çıkartacak sözler! CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: İYİ Parti CHP sayesinde var!
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CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın belediyenin ocak ayı meclis toplatışında söylediği sözler Millet İttifakı’nda kriz çıkartacak cinsten. CHP’li Gökhan’ın, İYİ Parti ile ilgili "Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir” ifadesi sosyal medyayı salladı. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "CHP ile İYİ Parti arasında bir uyum sorunu var. Bu uyum sorunu milletin gözünden kaçmıyor. Bu sıkıntı önümüzdeki süreçlerde daha da büyüyecek" dedi.


CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Başkan söz konusu videoda İYİ Parti ile ilgili bomba bir itirafta bulunuyor.



'VARLIĞI BİZİM SAYEMİZDE'
Daha önce 15 milletvekilini 'emanet' vererek İP'e desteği ile onu TBMM'ye sokan CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İYİ Parti ile ilgili bomba itirafı şöyle:

"Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir."

HDP'DE AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ
Daha önce de HDP'li Fatma Kurtulan TBMM kürsüsündeki bir konuşmasında "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" diye seslenmişti.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA BİR UYUM SORUNU VAR"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "CHP ile İYİ Parti arasında bir uyum sorunu var. Bu uyum sorunu milletin gözünden kaçmıyor. Bu sıkıntı önümüzdeki süreçlerde daha da büyüyecek" dedi.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ise, "İdeolojik ve görüş anlamında '5 benzemez' partilerin kurduğu bir ittifaktan bahsediyoruz. Milliyetçi görünen ama milliyetçi olmayan, muhafazakar görünen ama muhafazakar olmayan. Sadece görüntüyle işi kurtarmaya çalışan partiler olarak görünüyor" ifadelerini kullandı.

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