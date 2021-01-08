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Yağmur bombası nedir? İstanbul'da kuraklık! Uzmanlar ikiye bölündü! Yağmur bombasına gerek var mı?

Yağmur bombası nedir? İstanbul'da kuraklık! Uzmanlar ikiye bölündü! Yağmur bombasına gerek var mı?
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Türkiye'deki koronavirüs salgını ve mutasyona uğramış koronavirüs görülmesinin yanında beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle özellikle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul'a  beklenen yağışların gelmemesiyle barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19.35 seviyesine indi. Bu durum barajları tekrar doldurmak için halk arasında “yağmur bombası” adıyla bilinen “yağmur artırım projesinin” kullanılmasını gündeme getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen, “Sizin yağışlı mevsimin başladığı Ekim ayından Ocak 15’e kadar yüzde 50 eksik yağışınız olmuş. Biz ne diyoruz, burada yüzde 30’a varan geri yağış artırımı yapıyorsunuz, eksik yağışı burada yerine getirebilirsiniz. Bu şekilde yapılabilir” dedi. Prof.  Dr. Mikdat Kadıoğlu ise “Yağmur bombası gerçek anlamda yalan bombası” açıklamasında bulundu.


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