MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin PKK'nın çekim alanına girdiğini belirten Bahçeli, "CHP ‘DEM’li çay poşeti gibi kullanılmıştır. Demli çay baş göz üstüne ama ‘DEM’lenmiş dejenere olmuş siyasete ‘hayır ‘demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Osmanlı düşmanı Büyükerşen'e tepki gösteren Bahçeli, "CHP milli değerlerimiz ile çatışma altında. Büyükerşen’in beyni sulanmamışsa aşağılık sözleri CHP’nin özetidir." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu ziyaretleriyle ilgili de konuşan Bahçeli, "Buzların erimesi, soğukluğun giderilmesi, siyasi mesafelerin silinmesi hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın gücüne güç katacaktır." dedi.